Kobani davasının üç sanığının tahliye edildikten sonra firar ettikleri belirlendi

Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Şimşek'in dosyaya sunduğu 5 bin 268 sayfalık esas hakkında görüşte, Kobani soruşturması kapsamında 25 Eylül 2020'deki operasyonda Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ ile Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de arasında bulunduğu 32 kişinin tutuklandığı aktarılan görüşte, "İddianamedeki toplam 108 sanıktan 36'sının bizzat yargılaması yapılmış olup, bunlardan 72 sanığın kaçak durumda olduğu, ayrıca hakkında adli kontrol kararı uygulanmaktayken bu karara uymayarak 'yurt dışına kaçtığı' anlaşılan 3 sanığın yer aldığı, yargılanan sanıklardan 18'nin tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Esas hakkındaki görüşe göre, 26 Nisan 2021'de görülmeye başlayan davanın ilerleyen aşamalarında sorgularının tamamlanması; sağlık ve eğitim durumlarıyla uzun tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilen sanıklar Zeki Çelik, Berfin Özgü Köse ve Cihan Erdal'ın adli kontrol hükümlerini yerine getirmeyerek firar ettikleri belirlendi.

Savunmasında koah tedavisi gördüğünü söyleyen Zeki Çelik, 25 Haziran 2021'de, haftada bir imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Sonraki duruşmalara katılmayan ve adresinde bulunmayan Çelik, adına çıkarılan çağrılara da cevap vermedi.

- "Hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım"

Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi olan sanık Berfin Özgü Köse de soruşturma aşamasında tutuklananlar arasında bulunuyordu. Köse, sorgusunun tamamlanmasının ardından 15 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Savunmasında hakkındaki soruşturmadan haberinin olduğunu, yeşil pasaport hakkı olmasına rağmen başvuruda bulunmadığını belirten Köse, "Hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım ve davam olmadığı için de hiç yurt dışı yasağım olmadı. Ailemle yaşadığım evden alındım zaten, oysaki çağrılsaydım gelirdim. 6 sene boyunca nasıl bir kaçma şüphesi yarattım ki bu yargılama başladıktan sonra benim gerçekten kaçabileceğim düşünüldü? Öncelikli olarak tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." diye konuştu.

Hakkındaki adli kontrol hükümlerine uymadığı tespit edilen Köse'nin de yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı duruşmada tahliye edilen sanık Cihan Erdal da savunmasında, Kobani olaylarının fitili ateşleyen kararların alındığı 6 Ekim 2014'teki HDP MYK toplantısına katılıp katılmadığını hatırlamadığını ifade ederek, "Ocak 2017'den itibaren Kanada'da doktora çalışmalarıma odaklandım." dedi.

Son 4 yıldır herhangi bir şekilde aktif siyasette bulunmadığını anlatan Erdal, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol hükümlerini defalarca ihlal eden Erdal'ı adresinde bulamadı. Polisin 10 Kasım 2022 tarihli tutanağına göre ev arkadaşı C.D, Erdal'ın Kanada'ya gittiğini söyledi. Adalet Bakanlığından mahkemeye gönderilen yazıda da Erdal'ın bu ülkede olduğu ifade edildi.

- Sanıklar hakkında talep edilen cezalar

Görüşte sanıkların, olay tarihindeki terör olaylarının başlamasında ve eylemlerin Türkiye geneline yayılmasında doğrudan sorumlu oldukları, örgüte müzahir kitlelerin sokağa çıkması için çağrıda bulundukları ifade ediliyor.

Bu kapsamda sanıklar Cihan Erdal ve Zeki Çelik'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez, Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldürülmesi suçlarına ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan ise 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Firari sanık Berfin Özgü Köse hakkında ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.