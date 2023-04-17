Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin "Dün gece yarısı iletim hattına verildi, 30 saatte karaya ulaşacak" açıklamasını yaptı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 14:48, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 14:48
Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz gazında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dönmez, gazın yarısının dün gece iletim hattına verildiğini, 30 saatte karaya ulaşacağını söyledi.
Yakıt geldikten sonra da bazı test, kalibrasyon işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. 2024'te ilk üniteyi devreye almış olacağız.
27 Nisan'da nükleer yakıtı sahaya getiriyoruz.