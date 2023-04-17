Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı

Yakıt geldikten sonra da bazı test, kalibrasyon işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. 2024'te ilk üniteyi devreye almış olacağız.

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