Bayram öncesi otobüs bileti satışları yüzde 250 arttı

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi hem mobil uygulamadan hem de web sitesinden otobüs bileti satışları artış gösterdi.

Mobil uygulama üzerinden yapılan satışlar, bir önceki haftaya göre yüzde 250, web sitesi üzerinden yapılan satışlar ise yüzde 50 arttı.

En çok otobüs bileti alınan yer Ankara oldu. Ankara'yı İzmir, İstanbul, Adana ve Antalya takip etti. Hem mobil uygulamadan hem de web sitesinden otobüs bileti satın alan kullanıcıların büyük çoğunluğunun İstanbul'dan olması dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, "Otobüsle seyahat etmeyi tercih eden kullanıcılar uçakla seyahat etmeyi tercih edenlere göre daha son dakikacılar. Bu yüzden bayram yaklaştıkça otobüs bileti satışlarının artması şaşırtıcı değil. Son güne kadar herhangi bir yere gitme planı yapmamış kişilerin bir anda plan yapacaklarını öngörerek ayın 19'u ya da 20'sinde otobüs bileti satın almalarını bekliyoruz. Kısacası otobüs biletindeki bu artışın bayrama kadar süreceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.