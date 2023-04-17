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AK Parti Çorum İl Başkanı'nı darbeden 5 kişi 'yağmaya teşebbüs'ten yargılanacak

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddia edilen 5 kişi hakkında "yağmaya teşebbüs etmek" suçunu işledikleri gerekçesiyle kamu davası açıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 15:47, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 15:49
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AK Parti Çorum İl Başkanı'nı darbeden 5 kişi 'yağmaya teşebbüs'ten yargılanacak

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İl Başkanı Günay'da bulunan yardım kartlarının yağmalanmasına teşebbüs edilmesiyle ilgili şüpheliler F.Y, İ.H, Ü.B. ve Z.O'nun 6 Nisan'da Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandığını hatırlattı.

Olayla ilgili bazı basın, yayın organlarında eksik, yalan, yanlış haberler yapıldığını, bu nedenle açıklama yapma gereği duyduğunu bildiren Bektaş, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tüm yönleri ile incelenmiş, toplanması gereken tüm deliller ivedilikle toplanmış ve Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesine 'yağmaya teşebbüs etmek' suçundan cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sanıkların avukatı Ahmet Özdel, Muhtarlar Derneği'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Sanıkların yağma suçu işlemediğini savunan Özdel, AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'ın günler sonra şikayette bulunduğunu, bu sürede olayla ilgili görüntülerin basına servis edildiğini, sonrasında da muhtarların tutuklandığını söyledi.

Muhtarların kendilerine komplo yapıldığını iddia ettiğini aktaran Özdel, basit bir tartışmanın, kavganın yağma kapsamına alınmaması gerektiğini öne sürdü.

Özdel, olayın ardından muhtarların geçici süreyle görevden uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Günay'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklanmıştı.

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