Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği görüşme ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Pazartesi günü TCG Anadolu gemisinin teslim töreni ile MİLGEM İSTİF sınıfı 3 yeni fırkateynin sac kesim törenine katıldı.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na 11 Nisan Salı günü iştirak eden Erdoğan, aynı akşam milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu.

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışını 12 Nisan Çarşamba günü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında depremzedeler ve arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi ve CNN Türk- Kanal D ortak yayınına katıldı.

Malatya'da 13 Nisan Perşembe günü yeni konutların temelini atan Erdoğan, yapımı tamamlanan evlerle iş yerlerinin teslim törenine katılıp depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan 14 Nisan Cuma günü Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışı, deprem konutlarının temel atma töreni ve depremzedelerle iftar buluşmasına katıldı.

Kocaeli'de 15 Nisan Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi ile diğer projelerin açılış töreni ve depremzedelerle iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan Pazar günü ise Şanlıurfa'da 900 konutun temelini attı, 659 konut ile 61 dükkanın teslim törenine katılıp vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.