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Yeni Sendika Genel Başkanı'ndan Adli Tıp Kurumu Başkanı'na ziyaret

YENİ Sendika Genel Başkanı Metin Memiş Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr.Hızır Aslıyüksek'i ziyaret etti.Ziyarette Genel Başkan yardımcısı Musa Akan,İstanbul İl temsilcisi Suna Varol Cörüt ve yönetim kurulu üyeleri ile YENİ Sendika Adli Tıp Komisyonu Başkanı Mustafa Mıntış ve Ankara,İstanbul, Bursa, Bartın'dan gelen komisyon üyeleri hazır bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 17:15, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 17:18
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Yeni Sendika Genel Başkanı'ndan Adli Tıp Kurumu Başkanı'na ziyaret

Adli Tıp Kurumunda Hekimlerin ücretlerine yapılan iyileştirmenin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Memiş; bu düzenleme hekimlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında memnuniyet verici olmuş ancak hekim dışı çalışanların kapsam dışı kalması kurum içi çalışma barışını bozmuştur. Adli tıp kurumu çalışanlarının risk durumlarına göre teşvik ödemesinde düzenleme yapılmasının hakkaniyetli olacağını bununla ilgili acil bir çalışma yapılmasını talep etti.
Kurumda görev yapan otopsi Teknisyen ve Teknikerleri, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Genel idari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler çalışanları için;

1. Döner sermaye yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle SHS, THS, GİH, YHS sınıfına Sağlık Bakanlığındaki çıkan Teşvik Düzenlemesi Yapılması,Katsayılar ve tavan oranlarının artırılması, SHS ve THS sınıfının tavan oranları %325, GİH %275, YHS %250 olarak düzenlenmesi,

2. Kurumda yardımcı hizmetler kadrosunda görev yapan att/paramedik'lerin Maliye Bakanlığından kadro tahsisi yapılarak sağlık hizmetleri sınıfına geçirilmesi, eğer bu mümkün olmayacak ise ünvan değişikliği sınavıyla mevcut sayı kadar kadro ihdası yapılarak bir an önce sınav açılması ve kadro mağduriyetin giderilmesi,

3. YHS Sınıfında görev yapanlar için ünvan değişikliği sınavıyla GİH, THS kadrolarının geçişlerinin sağlanması,

4. Kurumda Adli Afet Koordinasyon Birimi Kurulması ile olası afetlere hazırlıklı olunması,

5. Enfeksiyon ve Kalite Birimi Kurulması, Riskli Birim uygulanması,Yıpranma payından ATK çalışanlarınında faydalandırılması, Otopsi teknisyen ve teknikerleri'ne psiko sosyal destek verilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

6. ATK çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileriyle alakalı Kurumla ortaklaşa ADLİ TIP ÇALIŞTAYI yapılması,

7. Kurumda verilen ve güncellenmeyen Nöbet ücretlerinin Sağlık Bakanlığındaki oranlarda yeniden düzenlenmesi,icap nöbeti tutan tüm çalışanlara icap ücreti verilmesi,

8.Adli Tıp Kurumu çalışanlarının görev tanımlarını yapılarak Meslek Kanunu hazırlanması,
gibi önemli sorunların ve taleplerin olduğunu ve bu sorunların çözümüne yönelik adımların bir an önce atılmasını ifade eden Memiş; YENİ Sendika olarak her türlü ortak çalışmaya açık olduklarını, bu taleplerin Adalet Bakanlığınada taşınacağını ve çözülene kadar da takipçisi olacaklarını ifade etti.
Adli Tıp Kurum Başkanı Hızır Aslıyüksek ise bazı taleplerin kanun değişikliği gerektirdiğini diğer konularda da çalışanların sorunlarının çözümü için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını, bu konuda sendika olarak yapılan çalışmaları dikkate alacaklarını ifade etti.

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