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Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 17:18, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 17:19
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Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 484 milyon 290 bin 296,73 lira, işlem miktarı ise 3.540,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 535 milyon 534 bin 987,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.310.000,002.065,65
En Düşük1.240.000,002.000,00
En Yüksek1.325.000,002.053,20
Kapanış1.320.000,002.053,20
Ağırlıklı Ortalama1.284.306,002.028,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.484.290.296,73
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.540,39
Toplam İşlem Adedi125

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