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CHP'den seçimde depremzedelere ücretsiz ulaşım teklifi

"Deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gerekli kolaylığı yapması gerekiyor. Onların buraya ulaşması ile ilgili devletin gerekeni yapması gerekiyor. Oy kullanmak isteyen insanları Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları ve Valilik koordinesinde otobüsler ücretsiz taşımalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 18:06, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 18:16
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CHP'den seçimde depremzedelere ücretsiz ulaşım teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gerekli kolaylığı yapması gerektiğini belirterek "Onların buraya ulaşması ile ilgili devletin gerekeni yapması gerekiyor. Oy kullanmak isteyen insanları Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları ve Valilik koordinesinde otobüsler ücretsiz taşımalıdır." dedi.

Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesinin Malatya'da kurduğu konteyner kentte düzenlediği basın toplantısında, 5 kuruş para almadan depremzedelerin konutlarını ve iş yerlerini yapacaklarını söyledi.

Malatya'nın birçok noktasında yerinde dönüşümü vadettiklerini vurgulayan Ağbaba, "Depremi yaşadık, hala hasar tespiti yapılıyor ve bununla ilgili ciddi kuşkular var. Önce, 'ağır hasarlı' dediler özellikle Bostanbaşı civarındaki binalara, insanlar gitti kapısını penceresini söktü sattı, şimdi AFAD 'az hasar' verdi. Böyle rezillik olur mu?" diye konuştu.

Ağbaba, çok sık şikayetler geldiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Binalara önce ağır hasar verilmiş, bunlar az hasara çevriliyor iddiası var. İki kez ağır hasar verilmiş meşhur siteye şimdi az hasarlıya çevrilmiş deniyor. Bunlarla ilgili arkadaşlarla görüşeceğiz, gerekirse suç duyurusunda bulunacağız. Hiç kimse insanların hayatlarını riske atamaz. Malatya'yı az hasarlı gösteren AFAD'ı unutmayacağız. Malatya kent merkezi yıkılmış durumda. Videolar çekip paylaşımlar yapıyoruz, bizim dışımızda gündeme getiren kimse yok. Malatya ağır hasarlı. Malatya kent merkezi, Doğanşehir, Gündüzbey, Ören, Polat, Erkenek ve köyleri yok. Malatya'nın çarşısı artık yok, bakırcı ve şire pazarı yok, mısır ve ayakkabıcı çarşısı yok, mahalleler yok olmuş durumda ama hala az hasarlı tartışması devam ediyor."

Malatya'nın düzgün konutlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yağışlar üreticiyi zora soktu. Birçok bölgeden donla ilgili haberler alıyoruz. Özellikle 200 metrenin altındaki yerlerde kayısı maalesef yanmış durumda. Bir taraftan deprem, diğer taraftan sel, şimdi de donla karşı karşıya kaldık. Yağışlar üreticiyi zora sokmuş durumda. Malatya'da kayısı ticareti yapan 250 esnafımız yok olmuş, dükkanları enkaz altında. Depremden dolayı da 1000 tonun üzerinde kayısının enkaz altında kaldığı söyleniyor."

Ağbaba, deprem bölgesinde seçimde oy kullanmak isteyenlere devletin gerekli kolaylığı sağlaması gerektiğini dile getirerek "Onların buraya ulaşması ile ilgili devletin gerekeni yapması gerekiyor. Oy kullanmak isteyen insanları Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları ve Valilik koordinesinde otobüsler ücretsiz taşımalıdır. Depremden dolayı başka şehirlere giden tüm Malatyalılara bir çağrı yapıyorum, lütfen şehrinize dönün. Hem gelin oylarınızı kullanın hem de şehrinize sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

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