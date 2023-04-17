Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar. Memleket değil bunların derdi. Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak, kime hangi kurum verilecek, nasıl rant paylaşımı yapılacak, milletin gözünün içine baka baka bunları tartışıyorlar." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Bozova Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılanları anlatan Bozdağ, yeni şehirler kurulacağını, bir yıl içerisinde 320 bin bağımsız konutun teslim edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünde durduğunu söyleyen Bozdağ, daha önceki depremlerin ardından sözlerini vaktinde ve vaktinden önce yerine getirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, geleceğin kimlere emanet edileceğine karar verileceğini vurgulayan Bozdağ, "Türkiye için hayırlı olan, çocuklarımız için hayırlı olan 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, 'One minute' diye zalimlerin yüzüne haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mıdır, yoksa şimdiden başkalarına biat etmiş olan bizim karşımızdaki blok mudur, Kılıçdaroğlu mudur?" ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorununun bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"15 seçimdir kaybeden, hiçbir seçimi kazanamayan, 15 seçimdir tek başına bir defa dahi iktidar yetkisini milletten alamayan, bir araya geldiklerinde dahi iktidar olma umudunu millete veremeyen yetersiz muhalefetten bu ülkenin çabuk kurtulması lazım. Çözülmesi gereken muhalefet sorunudur. Değiştirilmesi gereken 15 seçimi kazanan, İHA'ları, SİHA'ları, Kızılelma'yı, nükleer enerjiyi, ilk yerli otomobili, daha nice ilkleri bu ülkeye kazandıran Erdoğan değil, değiştirilmesi gereken 20 yıldır kaybeden, yeni bir şey üretemeyen bu çapsız muhalefettir. Diyorum ki, CHP'nin Genel Başkanı'na belli ki teşkilatların gücü yetmiyor ama siz sandığı 14 Mayıs'ta patlattığınız takdirde Ankara'da büyük bir siyasal depreme yol açacaksınız. Emin olun Türkiye'nin muhalefet sorununu kökten çözeceksiniz. CHP'nin başında da onun yanında olan operasyon partilerinin başında da büyük değişimi sandıkta siz yapacaksınız. 'Tarih yazacağız' diyorlar, onların tarihini siz yazıp tarihe havale edeceksiniz, tarih olacaklar."

- "7 kocalı Hürmüz tarzı yönetim vaat ediyorlar"

Millet İttifakı'nın ülkeye bir hayrının olmadığını, "7 kocalı Hürmüz" tarzı yönetim vaat edildiğini, muhalefetin Türkiye'yi 7 başlı, 9 başlı hale getirmek istediğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bunlar daha şimdiden kime hangi bakanlık koltuğunun verileceğini konuşuyorlar. Memleket değil bunların derdi. Kim cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, kim bakan olacak, kime hangi kurum verilecek, nasıl rant paylaşımı yapılacak, milletin gözünün içine baka baka bunları tartışıyorlar. Bu ilkel anlayışa 'dur' diyeceğiz. Yeni bir şey söylemiyorlar. 'Yeni biziz', neresi yeni? Temel Bey, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, diğerleri yeni biri mi? Hepsi Türkiye'nin 20 yıldır siyasetinin içinde olanlar. Şimdi 20 yıldır siyasetin içinde olmuş, hep kaybetmiş olanlar yeni, kazananlar, dünya çapında liderlik ortaya koyanlar eski öyle mi? Cumhurbaşkanımız Erdoğan mı yeni şey söylüyor, Kılıçdaorğlu mu? Ne diyor? 'Biz eskiye, parlamenter sisteme döneceğiz' diyor."

Yeninin AK Parti olduğunu ifade eden Bozdağ, doğru adımlarla yola devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine göz dikmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini ifade ederek, "Analar, babalar, okula giden çocukları her gün endişe içinde beklerlerdi. 'Acaba oğlumu, kızımı, dağa mı kaldırdılar, yoksa kandırıp götürdüler mi' diye endişeyle akşamı bekleyen analar, babalar vardı. Şimdi 'hangi fakülteye oğlum kızım girecek' diye onun rüyasını görenler anneler, babalar var. Endişeleri bitirdik." diye konuştu.