Konya'da komşu kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Konya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 19:45, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 19:28
Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta komşu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ercüment Atçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hasan Lorascan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Volkan P. ve babası Sadık P, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.