Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin karnını doyurduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.

Çatalca Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkesin huzur içinde yaşayacağı mutlu bir yaşam vadettiklerini söyledi.

Gerginliklerden arınmış bir Türkiye vadettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili anneler, evlatlarınızı okula gönderirken beslenme çantası uygulamasına artık son... Çünkü evlatlarımız, okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok, evine dönecek. Böylece hiçbir anne, 'acaba beslenme çantasına bugün ne koyayım' diye düşünmeyecek. Evlatlar hepimizin evladı, en iyi beslenmeyi hak ediyorlar. 20 yıldır yapamadılar. Allah nasip eder göreceksiniz, ilköğretim döneminde yapacağız. Bütün Türkiye duyacak, bütün dünya duyacak."

Kılıçdaroğlu, iktidar için hep birlikte çalışacaklarını anlatarak, "Çünkü gün bir siyasi parti günü değil. Gün artık bir Türkiye günüdür. Ya demokrasi ya diktatörlük. Arada tercihimiz olacak, demokrasiden, insan haklarından, adaletten, haktan, hukuktan, kadın erkek eşitliğinden yana mücadele edeceğiz. Herkesin karnını doyurduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Esnafın, pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerini sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"(Esnafın) Onların huzur içinde hizmet vermelerini ve kazanmalarını sağlayacağız. 5'li çete kazanmayacak, çiftçi kazanacak, esnaf kazanacak... Esnaf için, çiftçi için, üreten için çalışacağız. Bazen diyorlar ki '5'li çetelerden bu parayı nasıl alacaksın?' Adalet içinde alacağım, adalet içinde, söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Her kuruşu alacağım. Götürdüler ya dışarıya. 418 milyar doları. Sanıyorlar, götürdük, bunu kimse alamaz. Alacağım, alacağım. Bay Kemal onların tamamını alacak."

- "Bütün sandıkların güvenliğini aldık"

Saraylarda oturmayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çankaya Köşkü'ne, Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu, Türkiye'yi yönettiği yere gideceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde bütün sandıkların güvenliğini aldıklarını ifade ederek, herkesin seçim günü sandığa gitmesini ve oy vermesini istedi.

Aile Destekleri Sigortasını uygulamaya koyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, hiçbir kadını, bir erkeğe asla muhtaç ettirmeyeceğini kaydetti.

Kendileri hakkında çeşitli suçlamaların olduğunu anlatan Kılıçdaorğlu, "Çatalca Meydanı'ndan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak." dedi.

- "Bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çatalca'nın, kentin kırsaldaki en nadide ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Her bölgesinin korunması ve özenle bakılması gereken kentin en hassas noktalarından biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu güzel şehrin her yeri korunmalı. Göl havzaları, tarım alanları korunmalı, gelişimi, stratejisi ona göre oluşturulmalı. Biz en başından beri Çatalca, Silivri başta olmak üzere bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık." diye konuştu.

Desteklerle birlikte çiftçi sayısının artığına işaret eden İmamoğlu, "Biz 8 bin 200'ün üzerindeki çiftçimize tohum, fide, silajlık mısır, buğday tohumu, büyükbaş hayvan yemi, arı yemi, gübre, mazot desteği veriyoruz. Hem de çiftinin mazotunu tankerlerle traktörünün yanına kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bazı çiftçilere, sığır süt yemi ve mazot dağıtımı yapıldı.