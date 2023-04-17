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Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde üs bölgelerine gerçekleştirilen saldırı sonrasında yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2023 22:32, Son Güncelleme : 17 Nisan 2023 22:33
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Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi

Akar, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen iftarda, şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle bir araya geldi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir alanı kapsadığına ve çok sayıda insanı etkilediğine dikkati çeken Akar, "Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Vatandaşımız yalnız değildi. Diğer taraftan devletimiz de yalnız değildi, 85 milyon vatandaşımız da devletinin yanına koştu, depremzedelerin acılarını paylaşmak için ilk andan itibaren çabaladı." diye konuştu.

Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum, kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, Mehmetçiğin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek halkın yardımına koştuğunu anlattı.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, kalıcı konutların inşasının başladığını ifade eden Akar, "Devlet-millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." dedi.

- "Bizi durduramayacaklar"

Mehmetçiğin, "terörü kaynağında yok etme" stratejisi ile terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "İnşallah sizlerin sevgisinden, duasından aldığımız ilhamla bu terör belasından ülkemizi, asil milletimizi kurtaracağız." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından kurulmak istenen "terör koridoru"nun Mehmetçik tarafından parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü dile getirdi.

Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler ancak teröristlerin arkalarında bazıları var, bunları şu veya bu şekilde destekliyorlar. Kim desteklerse desteklesin, kim arka çıkarsa çıksın bizleri durduramayacaklar." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine teröristlerce dün düzenlenen saldırıyı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mehmetçik hemen gerekli karşılığı verdi. Hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı harekat bölgelerinde, gelen bilgilere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin tek şansı var, Türk adaletine teslim olmak. Yapılan operasyonlarda en büyük başarı şehitlerimize ve gazilerimize ait. Mehmetçik hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Bunların hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

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