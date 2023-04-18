18 Nisan 2023 tarihli dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

Sayı : 32167

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/218

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

17/04/2023 TARİHLİ VE 2023/218 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

KURUMU : AFET VE ACtL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATII MERKEZ

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ