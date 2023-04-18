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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 00:12
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/3/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Eğitim müfettişleri başkanı; eğitim müfettiş yardımcılığı dahil müfettişlik mesleğinde en az beş yıl görev yapan eğitim müfettişleri arasından, Başkanın önerisi ve Bakan onayı ile görevlendirilir, aynı usulle görevden alınır. Beş yıllık görev süresi şartını taşıyan eğitim müfettişi bulunmaması halinde, daha az görev süresi olan eğitim müfettişleri arasından da aynı usulle görevlendirme yapılabilir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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