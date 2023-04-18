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400 milyar dolar ihracat böyle gelecek

Lojistik ve altyapı yatırımları ihracatta Türkiye'nin kaderini değiştirdi. 2022'deki 254 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaşılmasında İstanbul Havalimanı, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler etkili oldu. 2026 yılı için hedef olarak konulan 400 milyar dolar ihracat için de yol haritası hazır. Gümrüklerde dijitalleşmenin artması, son kullanıcıya hızlı erişim, e-ticaret ve ihracat teşvikleri gibi alanlardaki yenilikler daha da geliştirilecek

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 07:45, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 07:46
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400 milyar dolar ihracat böyle gelecek

2022 yılında 254 milyar dolarlık rekor ihracat yapan Türkiye, bu başarısını 20 yıllık dış azmine borçlu. Pandemi şartlarının ülke ekonomilerini olumsuz etkilediği, dünya çapında hanelerin tasarrufa gittiği, küresel ticarette navlun krizinin yaşandığı bir ortamda ihracatçımız deyim yerindeyse ayak basmadık ülke bırakmadı. 230'dan fazla ülke ve bölgeye ulaşan ihracatçılar, 2026 için 400 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledi.

PANDEMİDE ALTERNATİF ÜRETİM ÜSSÜ OLDUK

Çin kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Avrupa ülkelerinin sevkıyat sorunu yaşadığı dönemde Türkiye bölgesinde lojistik üs olma yolunda önemli adımlar attı. Krizleri fırsata çeviren adımlar sayesinde, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barışçıl politikaları bölge ticaretinin gelişmesine yaradı. Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin siparişleri Türkiye'ye yönelirken, yine akılcı politikalar sayesinde Türk şirketlerin yaptırım kıskacında olan Rusya'da yatırım imkanı arttı.

ALTYAPI YATIRIMLARI KRİZLERİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜ

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler sayesinde de kara, deniz ve hava yolu ticaretini geliştiren Türkiye, pandemi sonrasında yeni denklemdeki yerini almış oldu. Birçok uzmana göre, bu yatırımlar olmasaydı, Türkiye'nin Çin başta olmak üzere birçok ülkeye alternatif olması beklenemezdi. Ulaştırma ve liman yatırımları sayesinde Anadolu'nun farklı şehirlerindeki üreticiler, mallarını hızlı ve maiyet avantajıyla yurt dışına gönderebildi.

2022'de Avrupa'nın en yoğunu olan İstanbul Havalimanı, yolcu taşımacılığı yanında, lojistik yatırımlarıyla da dikkat çekti. 2022'deki 4.4 milyar TL'lik ihracat desteğini bu sene 7,7 milyar TL'ye çıkaran Türkiye, aynı zamanda farklı bölgelerdeki yurt dışı ofisleriyle, ticari ataşelikleriyle sektöre yön veriyor.

  • Türkiye'nin son yıllardaki lojistik ve altyapı yatırımları ülke ihracatının kaderini değiştirdi. 2022'deki 254 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaşılmasında İstanbul Havalimanı, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok yatırım etkili oldu.
  • Ulaştırma projeleriyle Anadolu'daki bir üretici, mallarını dünyanın farklı noktalarına hızlı ve maliyet avantajıyla gönderdi. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye, pandemi ve Ukrayna Savaşı sırasında bölgesinde alternatif tedarik üssüne dönüştü.
  • 2026 yılında Türkiye'yi 400 milyar dolar ihracata götürecek yol haritası da hazır. AK Parti'nin seçim sonrasında gümrüklerde dijitalleşmenin artması, son kullanıcıya hızlı erişim, e-ticaret ve ihracat teşvikleri gibi alanlardaki yenilikleri daha da geliştirmesi bekleniyor.

Perakende sektörüne özel önem

İhracat yanında, ülkemiz gelişen iç pazarıyla da dikkat çekti. Türkiye'de toplamda 3,1 milyon işletme bulunuyor ve bunların 723 bini perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektörde yaklaşık 2,1 milyon kişi çalışıyor. Sektörde oluşan ciro 710 milyar TL tutarında ve bu ciro tüm sektörlerde oluşturduğu 6,2 trilyon TL tutarındaki cironun yine yüzde 11,5'ine tekabül ediyor. Perakende ticaret hizmetlerinin yaklaşık 3,1 trilyon TL tutarındaki GSYH içindeki payı 368 milyar TL ile yüzde 12 düzeyinde.

Orhan Orhun Ünal

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