İran PKK'ya göz yumuyor

İran'ın terör örgütü PKK'ya verdiği destek bir kez daha deşifre oldu. 2015 yılında PKK'ya katılan ve geçtiğimiz ay örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Rotinda kod adlı M.A., örgütün İran ve Irak sınırından insan kaçakçılarını kullanarak malzeme aktarımı yaptığını anlattı. Terörist M.A., örgütün sözde doğu sevk ve idare birimi (DSİK) içinde bulunan İran sınırındaki illerde, İran'la ters düşmemek için PKK'nın saldırı yapmadığını söyledi. Muhtemel saldırıda örgütün İran'ı zor durumda bırakabileceğini anlatan terörist, İran'ın baskısına uğramamak için DSİK yapılanmasının sınır hattında eylem yapmadığını itiraf etti.

İNSAN KAÇAKÇILARI KURYE OLDU

İtirafçı terörist M.A., DSİK yapılanmasında bulunan PKK'lı teröristlerin kaçakçılardan vergi almadığını bunun yerine mühimmat aktarımı yaptırdıklarını da anlattı. Örgütün insan kaçakçıları üzerinden patlayıcı ve mühimmat sevkiyatı yaptığını anlatan terörist, İran'da belirlenen bir noktada toplanan cephanelerin kaçakçılar tarafından Urmiye'ye getirildiğini söyledi. M.A., "Burada farklı bir kaçakçıyla anlaşılarak cephaneler Hoyi hattına getirilir. Hoyi hattında yine farklı bir kaçakçı ile Dambat kırsalına cephane ulaştırılır" dedi.

MÜHİMMATLARI GPS'TEN BULUYORLAR

Terörist M.A. bombalı ve silahlı saldırılarda kullanılan patlayıcı ve mühimmatların, İran sınırından geçiriliş sürecini de detaylarıyla anlattı. M.A., "İnsan kaçakçılarına verilen mühimmatlar, yine kaçakçılar vasıtasıyla küçük parçalar halinde dağıtılır. İnsan kaçakçıları gruplar sınırı geçtikten sonra dağıtılan mühimmatlar tekrar kaçakçılar tarafından toplanıp büyük jelikan bidonlara koyulur. Kaçakçılar örgüt sorumluları ile önceden anlaştıkları bir araziye bu mühimmatları gömerler. Kaçakçılar gömdükleri noktayı fotoğraflayıp mühimmatları gömdükleri yerde GPS cihazını aktif hale getirerek terör örgütünün mühimmat aktarımına yardımcı olurlar" dedi.

Şahin Şen