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Vatandaşlara 'araç kiralama' uyarısı: Oltalama girişimlerine dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara 'araç kiralama' uyarısında bulundu. Oltalama girişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Başkanlık, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 09:15, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 07:49
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Vatandaşlara 'araç kiralama' uyarısı: Oltalama girişimlerine dikkat

SİBERAY yaptığı açıklama ile bayram öncesi araç kiralama dolandırıcılığına ilişkin uyarıda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY), bayram öncesi araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı.

SİBERAY'dan yapılan yazılı açıklamada vatandaşların bayram süreci boyunca yapacakları araç kiralamalarında dikkat etmesi gereken hususlara değinildi. Yapılan açıklamada, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yapılarak, "Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan https:// protokolü olup olmadığını kontrol edin. İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın. Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin. Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın. Şüphe duydunuz durumlarda, fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin" denildi.

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