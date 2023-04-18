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Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi

Batı, Türkiye'nin seçimine kilitlendi. Politico, 14 Mayıs için "2023'ün en önemli seçimi" dedi. Yarışın çekişmeli geçeceğini vurgulayan New York Times, sonucu iç ve dış politikanın belirleyeceğini yazdı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 07:56, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 07:57
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Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye seçimlerine çevirmiş durumda. ABD merkezli Politico, 14 Mayıs seçimleri için analiz yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşılık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıktan birinci çıkması halinde nasıl bir küresel politika izleyebileceğine dair tespitlere yer verildi. "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı analizde, "14 Mayıs seçimleri, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik açısından çok önemli bir an" ifadesi kullanıldı.

FARKLILIK OLACAK

Seçimin, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacağı ifade edildi. Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünün; ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile ilişkilerinin; göç politikasının; Ukrayna'daki savaşta Ankara'nın rolünün ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin ele alınış biçiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve olası Kılıçdaroğlu yönetiminde farklılık göstereceğine dikkat çekildi. AB'ye üyelik müzakerelerini çözebileceğinden "emin" olan muhalefetin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki kararlarını uygulama sözü verdiği belirtildi.

DÜZENLİ YENİLİYOR

ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times (NYT) da "14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri ve ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'yi büyük ölçüde yeniden şekillendirebilir" dedi. NYT haberinde Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından bu yana en büyük muhalefet partisi olan CHP lideri olduğunu belirtti ve "Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenli olarak sandıkta mağlup edilmektedir" vurgusu yapıldı.

France 24 ise "Ekonomi tek başına her şeyi belirleyen etken olmayacak. Erdoğan'ın 'İslamcılığı' ve eski Kemalist düşünce arasındaki kültürel çatışmanın etkisi devam ediyor. Türkiye, kültürel olarak bölünmüş durumda. Bu, Avrupa ve ABD'deki gibi yüzeysel bir kültürel farklılık değil. Kültürel sebepler, Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy gitmesini engelleyebilir" diye yazdı.

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