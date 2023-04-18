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Dans videosu gündem olmuştu: İnce'ye ateş püskürüp yeni partisini duyurdu

Memleket Partisi, Zonguldak 5. sıradan milletvekili adayı olan Cem Saygı dans videolarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Parti yönetimi kendisi hakkında inceleme başlatmış; Saygı, "Milletvekilliği adaylığından istifa etmem için beni tehdit ettiler" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyadan yayın yapan Saygı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski genel başkanı Muharrem İnce'yi hedef alan Saygı, "Muharrem İnce gençleri kötülüyor." diyerek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 08:25, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 09:41
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Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı, dans ettiği videoların sosyal medyaya düşmesiyle gündem olmuştu. Memleket Partisi'nden Muharrem İnce'nin baskısıyla istifa ettirildiğini iddia eden Saygı, yeni partisini de duyurdu.

Dans videolarıyla bir anda gündem olan Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı, adaylıktan çekilmeye zorladığını söylediği eski genel başkanı Muharrem İnce'yi hedef aldı. "Muharrem İnce gençleri kötülüyor." diyen Saygı, AK Parti'ye geçtiğini söyledi.

"MUHARREM İNCE GENÇLERİ KÖTÜLÜYOR"

Memleket Partisi'nden baskıyla istifa ettirildiğini iddia eden Zonguldak eski milletvekili adayı Cem Saygı, Muharrem İnce'ye verdi veriştirdi. İnce'nin gençleri kötülediğini söyleyen Saygı, "Muharrem İnce gençleri kötülüyor. Böyle genç olmaz dedi. Bu saatten sonra Memleket Partisi ile işim olmaz." dedi.

Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı'nın dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Saygı'nın hareketlerinden rahatsız olanlar tepki göstermiş, Memleket Partisi Genel Merkezi de durumla ilgili inceleme başlatmıştı.

"İSTİFA ETMEM İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ"

Katıldığı yerel bir televizyon kanalında milletvekili adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı, istifa etmesi için parti yöneticileri ve partisinin milletvekili adayları tarafından istifaya zorlandığını, tehdit edildiğini ve kendisine para teklif edildiğini iddia etmişti.

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