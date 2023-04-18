TOKİ deprem konutları kurada

Elazığ depreminde evleri hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlardan 84 köy konutunun kuraları, bugün çekilecek. AFAD tarafından yapılan açıklamada, kuranın, Güney çevreyolu üzerindeki müdürlük hizmet binasında, saat 11.00'de noter tarafından çekileceği ve Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün https://elazig. afad.gov.tr internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği açıklandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR