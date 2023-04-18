'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor

10 ili etkileyen deprem felaketinde enkazın ne kadar sürede kaldırılacağı yönelik çok sayıda açıklama yapılmıştı. 16 Şubat 2023 tarihinde Radyo Sputnik'te Atilla Güner'e konuşan atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner enkaz kaldırma işlemlerinin 6 yıl süreceğini iddia etmişti. Atık yönetimi uzmanı olduğu belirtilen Öner açıklamasında "Bizim tahminiz toplamda 1 milyar metreküp civarı enkaz çıkacak gibi duruyor. Takribi olarak 100 milyon kamyon seferiyle bu enkaz başka yerlere taşınacak. Bu yaklaşık 6 yıllık bir süreç, 3-5 aylık bir süreç değil" demişti. Bu açıklama bir çok haber sitesinde yer almıştı. T24'ün ilgili haberi görmek için tıklayın.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nda yaptığı açıklamada bayrama kadar tüm enkazı kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan açıklamasında "Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.