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Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..

Ürün yenileme merkezlerinin cep telefonu ve tabletle sınırlı olan faaliyet alanı genişletildi. Merkezler, kullanılmış bilgisayar, akılı saat, oyun konsolu ve modemleri de yenileyerek satışa sunabilecekler. Pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan yenilenmiş telefonlarda batarya değiştirme zorunluluğu da geldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 09:31, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 09:48
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Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapabilecek.

Yenilemesi yapılan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilecek. Bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek. Yenilenmiş olan bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek.

SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI

Tebliğle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon TL'den az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı, 30 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL'den az olanlar, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını buna tamamlayacaklar.

Yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacak.

Pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu olacak.

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