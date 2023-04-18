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Brent petrolün varil fiyatı 85,07 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,07 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 10:06, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 10:08
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Brent petrolün varil fiyatı 85,07 dolar

Cuma günü 86,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 85,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki güçlü ekonomik verilerin talep görünümünü olumlu etkilemesi etkili oldu.

Çin'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 4,5 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülkede mayıs ayının en yoğun seyahat dönemi olması, petrol talebinin daha da artacağı beklentilerine yol açarak fiyatları destekledi.

Ayrıca, rafinerilerin güçlü ihracat talebini yakalamak ve bakım dönemi öncesinde envanter oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırmasıyla Çin rafineri üretiminin martta rekor seviyelere yükselmesi güçlü talep beklentilerine katkı sağladı.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin ek üretim kesintisi kararının ardından yılın ikinci yarısında piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalarak fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.

ABD dolarının diğer para birimlerine karşı güçlenmesi ise fiyatları baskılıyor. Dün yüzde 0,5 yükselen dolar endeksi, yeni günde 102,1 seviyesinde dengelendi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,23 ile 85,38 dolar aralığının direnç, 84,90 ile 84,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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