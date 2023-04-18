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'Dersliklerdeki etkileşimli tahta sayısı yıl sonunda 620 bine ulaşacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi amacıyla dersliklere kurulan etkileşimli tahta sayısının yıl sonunda 620 bine ulaşacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 11:28, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 11:36
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'Dersliklerdeki etkileşimli tahta sayısı yıl sonunda 620 bine ulaşacak'

Özer, yaptığı açıklamada, bakanlığın okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

Eğitim öğretim süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesinin eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmada önemli bir unsur olduğunun altını çizen Özer, bu kapsamda etkileşimli tahtanın farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verirken öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiğini vurguladı.

Özer, bunun öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Örgün eğitim veren tüm devlet okullarımızda, dersliklere kurulumu tamamlanan etkileşimli tahta sayısı Nisan 2023 itibarıyla 560 bine ulaştı. Teslim süreci devam eden 15 bin etkileşimli tahtanın kurulumu haziran ayında tamamlanacak ve sayı 575 bine çıkacak. Ayrıca alım işlemleri devam eden 45 bin etkileşimli tahtanın 2023 yılı sonuna kadar kurulumunun tamamlanması planlandı. 45 bin etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlandığında tahta sayısı 620 bine ulaşacak ve böylece proje kapsamında olup aktif olarak kullanılan tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumu tamamlanmış olacak."

Özer, 2023 yıl sonu itibarıyla ülke genelinde örgün eğitim veren devlet okullarındaki tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumu planlandığı gibi tamamlandıktan sonra yeni açılan okulların ihtiyacını karşılamak üzere etkileşimli tahta alımına devam edileceğini bildirdi.

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