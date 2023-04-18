Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
1,5 milyon mükellef başvurdu, 50 milyar borç yapılandırıldı
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Konut satışları martta yüzde 21,4 düştü
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu: 1'i nüfus memuru 70 gözaltı
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Fuat Oktay'dan 'Kızılay' mesajı: Genel Kurul'da gereken yapılır
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin'e kaptırdık
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
İlk kazasını yapmıştı: İşte Togg'un tamir süreci
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Teröristler, Fırat Kalkanı üs bölgemize saldırdı: 4 asker yaralı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla ödenemeyen kesin izin, arazi izni, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde borç yapılandırması için başvuru tarihi, 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 11:41, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 11:42
Yazdır
Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle kesin izin, arazi izni, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

Hazine taşınmazlarına yönelik tahsil edilmesi gereken, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla ödenemeyen kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri gibi borçlar ve bu borçların gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçların yapılandırılarak ödenebilmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.

Tebliğ kapsamından yaralanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs'a kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine başvurmaları gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde ise başvuru tarihi 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Yapılandırılan alacaklar, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

Taksitle ödeme durumunda ilk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden birer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber