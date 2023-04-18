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ABD'de siyahi genci 46 kurşunla öldüren polisler jüri tarafından suçsuz bulundu

ABD'nin Ohio eyaletinde, geçen yıl polisin açtığı ateşte vücuduna 46 kurşun isabet eden siyahi Jayland Walker davasını görüşen jüri, olaya karışan 8 polisi suçsuz buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 12:30, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 12:31
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ABD'de siyahi genci 46 kurşunla öldüren polisler jüri tarafından suçsuz bulundu

Ohio eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Akron kentinde, geçen yıl 25 yaşındaki Walker'ın trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından öldürülmesi davasında, 8 polis memurunun jüri tarafından suçsuz bulunduğu bildirildi.

Jüri kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Ohio Başsavcısı Dave Yost, Walker'ın polisin dur emrine uymadığını ve aracından çıkıp kaçtıktan sonra elini beline götürerek polis memurlarına silah çekecek algısı oluşturduğunu belirtti.

Yost, polis memurlarının, Walker'in silahını arabada unuttuğunu bilmediklerini ve araçla yapılan kovalamacada ilk ateş açanın Walker olduğunu söyledi.

Walker'in ailesiyle birlikte jürinin kararını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Emilia Sykes, "Hala, polisler tarafından genç bir adamın vücudunda 46 kurşun deliği açılmasının nasıl açıklanabileceğini anlayamıyorum." dedi.

Skyes, "adaletsizliğe karşı" Akron kenti sakinlerini "şiddete başvurmadan" seslerini yükseltmeye çağırdı.

Akron Belediye Başkanı Daniel Horrigan da kararla ilgili birçok kişinin öfkesinin farkında olduklarını ancak protestolarının barışçıl şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Horrigan, "Birbirinize yaklaşın, birbirinize karşı durmayın." ifadesini kullandı.

- Walker'ın öldürülmesi

Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran 2022'de Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan 46'sı siyahi gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.

Ailenin avukatı Bobby DiCello, hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.

Siyahi gencin vurulması kentte büyük tepkilere neden olmuş, düzenlenen protestolar sonrasında olaya karışan polisler idari izne ayrılmak zorunda kalmıştı.

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