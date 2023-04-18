Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 13:07, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 13:08
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.G.Ö'yi yakaladı.
Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.