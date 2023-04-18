Sağlıkçılara levyeli saldırı

İstanbul Esenyurt'ta ambulansın lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesine giden sağlık çalışanları levyeli saldırıya uğradı. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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