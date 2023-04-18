Tokat'ta içtiği kolonyadan zehirlenen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçede dört gün önce metil alkol içtiği belirtilen 41 yaşındaki S.G, bir süre sonra rahatsızlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net