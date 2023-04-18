Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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