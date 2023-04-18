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MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün güncel finans yapılanmasındaki isimlerden Mehmet Cintosun, Elazığ'da tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 16:05, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 18:03
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MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun tutuklandı

Şüpheli Cintosun, hakkındaki arama kaydı nedeniyle, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince Elazığ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 yıllarında FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Mehmet Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

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