FETÖ'nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı

Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı, test işlemleri sürüyor
Karadeniz Gazı karada yanmaya başladı, test işlemleri sürüyor
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Yola Çıkmadan Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 8,4 arttı
Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 8,4 arttı
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Karsan, o modelin üretimi için 3 vardiyaya geçecek
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçim ikinci tura kalırsa seçmen sayısı 47 bin kişi artıyor
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Seçmenler için 'dikkat edilmesi gerekenler' rehberi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Bütçe 47,2 milyar TL açık verdi
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 16:05, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 16:06
Yazdır
FETÖ'nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Biriminin çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede yurt dışında yakalanarak ülkeye getirilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli M. C. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber