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İşte Karadeniz gazının ilk alevleri

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı. İşte gazın karadaki ilk alevleri...

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 22:17, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 22:20
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İşte Karadeniz gazının ilk alevleri

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğal gaz karaya ulaştı. Doğal gazın ulusal dağıtım hattına bağlanmasında sona gelindi.

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü.

Alevlerin yüksekliği 15 metreye ulaştı

Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı bilgisi verildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

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