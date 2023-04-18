Bakan Koca: 40 yataklı Hatay Sahra hastanesi hayırlı olsun

sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Konteynırdan oluşan hastane; 10'u yoğun bakım, 30'u servis yatağı olmak üzere 40 yatak kapasitesine sahip. Laboratuvar, ameliyathane, acil servis ve poliklinik imkanlarıyla bölge için önemli bir geçici sağlık kurumu işlevi görecek" ifadelerine yer verdi.