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Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma

Mersin Şehir Hastanesi'nde ameliyat sırasında verilen narkoz işlemlerinde usulsüzlük ve sahtecilik yapıldığı iddiası ile ilgili inceleme ve soruşturma açıldı. Hastane bünyesinde tutulan kayıtlarda bir mesai gününde bazı doktorların 49, 36, 30, 28, 22 ve 20 hastaya narkoz verdiği iddia edilmişti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 17:30, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 17:36
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Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre; 7 yıl önce hizmete açılan Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanları tarafından ameliyat sırasında verilen narkoz işlemlerinde usulsüzlük ve sahtecilik yapılarak, döner sermaye üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne başlatılan inceleme ve soruşturma ile ilgili muhakkik atandığı öğrenildi.

SAHTECİLİK İDDİASI

Anestezi doktoru ayrımcılığının hat safhada olduğu belirtilen Mersin Şehir Hastanesi'nde, döner sermayeden fazla pay alabilmek için de sahtecilik yapıldığı öne sürüldü.

Ameliyat sırasında narkoz veren doktorun kendi ismini yazmayıp, başka bir doktorun ismini yazarak, narkoz işlemini diğer doktor yapmış gibi göstererek döner sermayeden fazla pay almasının yolu açılıyor.

Ameliyatı yapan görevli doktor 'Ameliyat notu' yazarken, narkoz veren anestezi uzmanının evrakta yazıldığından başkası olduğunu görmesine rağmen, bir işlem yapmayarak sessiz kalıyor.

Cerrahların yapılan sahteciliği şikayet etmemesinin asıl nedeni ise 6 yıldır başhekimlik koltuğunda bir anestezi uzmanının görev yapmasına bağlanıyor.

Yapılan sahtecilik sonucunda hastanede yaşanabilecek herhangi bir adli olay veya ihmal iddiasında ise ameliyata giren gerçek kişi değil, evraklara ismi yazılıp yerine başkası tarafından imza atılan doktorun sorumluluğu bulunuyor.

Yaşanabilecek adli olaylarda bu durumun hukuksal açıdan büyük sıkıntı yaratacağı ifade ediliyor.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI

Mersin Şehir Hastanesi'nin kayıtlarına göre 19.01.2023'te 8 saatlik mesai dilimi içinde Dr.A.Y, 49 hastaya narkoz verdi.

Narkoz verilen 49 işlemin 21'i Genel Cerrahi, 12'si Kadın Doğum, 16'sı ise diğer ameliyathanelerde gerçekleşti.

07.04.2022'de Dr. S.Y, bir mesai gününde 36 hastaya narkoz verdi. Bu işlemin 24'ü Genel Cerrahi, 12'si ise Çocuk Cerrahi bölümünde yapıldı.

18.01.2023'te Dr. E.H.H'de yine bir mesai gününde 30 hastaya narkoz, 17.01.2023'te Dr.H.Ö, tarafından da 20 hastaya narkoz verildiği kayıtlarda yer aldı.

Bu işlemler, büyük ve riskli ameliyatların yapıldığı kadın doğum, çocuk ve kalp cerrahisinin de aralarında yer aldığı tüm ameliyathanelerde gerçekleşti. 07.12.2022'de Dr. H.S tarafından bir mesai gününde 22 hastaya narkoz verildi.

Bu işleminin 14'ü çocuk cerrahisi, 8'i ise üroloji ameliyatı sırasında gerçekleşti.

Narkoz vermedikleri halde diğer doktorların narkoz vermiş gibi gösterilmesiyle usulsüzlük ve sahtecilik yapılarak idareye yakın olduğu öne sürülen anestezi uzmanlarının, hak etmedikleri yüksek meblağlara ulaşan fazla döner sermaye payı almalarının sağlandığı belirtiliyor.

Geriye dönük inceleme ve soruşturmaların sahtecilik ve usulsüzlük boyutunun görünenden büyük olduğunu ortaya çıkaracağı ileri sürülüyor.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nün valilik oluruyla başlattığı soruşturma ve incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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