Köpeğe çarpmamak için canından oldu
Tekirdağ'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Dursun Sezen (54), otomobiliyle refüje çarptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 17:50, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 17:52
Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Dursun Sezen, kullandığı otomobille, iddiaya göre, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca savrulup refüje çarptı.
Sürücü Sezen, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.D. ve F.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.