Erdoğan: Türkiye, yine rayından çıkartılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Eskişehir, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından birisidir. Geçmişte asırlarca dünyanın ilim merkezi olan bu coğrafya son yıllarda haketmediği ihmali yaşamıştır. Güçlü eser ve hizmet altyapısı üzerine Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi planlıyoruz. Her dönemde olduğu gibi, Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Milletimizle verdiğimiz mücadeleyle hepsinin üstesinden geldik.

Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? Buna bir de PKK'sından FETÖ'süne mu masayı destekleyen terör örgütlerini ilan etmek lazım. Londra tefecileri, eroin kaçakçıkları hepsi var. Batı'dakileri saymıyorum bile. Türkiye İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA yapmasın istiyorlar. TCG Anadolu'yu da yapmasın, Togg yapmasın istiyorlar. Yıllar yılı bu ülkeyi CHP öyle yönetmedi mi? Bir toplu iğne bile üretemediler. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.