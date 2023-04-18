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Sosyal medya için video çekerken evi yaktı

Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekmek isteyen down sendromlu bir çocuk evi yaktı. Evde mahsur kalan aileyi çevredeki esnaflar cam ve kapıları kırarak kurtarırken, yangında 1 kişi yaralandı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 18:05, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 18:07
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Sosyal medya için video çekerken evi yaktı

Yangın, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde bir binada çıktı. İddiaya göre, down sendromlu bir çocuk sosyal medya için video çekmek istedi. Önce peçeteyi yakan çocuk ardından koltuğun üzerine attı. Koltuk ve yerde bulunan eşyaların tutuşması ile yangın büyümeye başladı. O sırada evde olan 4 kişilik aile üyeleri yangından kaçamadı. Yoğun duman ve alevleri gören mahalle esnafı balkon camlarını kırıp kapıyı yedek anahtar ile açarak içeri girdi. İçerde bulunan aile üyelerini dışarı çıkaran esnaf polis, ambulans ve itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangında söndürme çalışmaları yaptı. Yangından çıkarılan aile ve mahallelinin panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangına müdahale edip aileyi kurtaran esnaf Bayram Özdemir, "Kapıyı kıramadık. Komşudan yedek anahtarı alıp içeri girdik. Kapıyı açar açmaz alevler dışarı çıktı. Komşulardan aldığımız su ile kapının önündeki alevleri söndürdük ama geçemedik. Mutfak kısmından esnaf bir arkadaşımız içeri girdi. Sonra aileyi alıp kapıdan çıkardık. Çocuklar iyi ama babaları hastanede yoğun bakımda. Çocukların biri 8 diğeri 10 yaşında. Down sendromlu çocuk peçete yakıp video çekmiş. Daha sonra yere atmış. Sosyal medya için video çekmek istemiş. Aile 4 kişi" dedi.

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