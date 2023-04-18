Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na '300 milyar dolar' yanıtı

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.

Nebati, buradaki konuşmasında Tarsus'un her köşesinin tarihi izler barındırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini vatandaşlara hizmet için gönderdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Nebati, yaraların sarılması noktasında milletle bütünleşerek tek yürek olduklarını aktardı.

Bakan Nebati, Tarsus'ta organize sanayi bölgesi sayısını 3'e çıkaracaklarını belirterek, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz" söylemine ilişkin Nebati, şöyle konuştu:

"Biz özgürüz, bağımsızız, aynı zamanda özgünüz. Gücümüzü, milletten alıyoruz. Dün bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar getireceğim' söylemine bir cevap verdim. Diyor ki 'Ben gideceğim 300 milyar dolar' getireceğim. Sen Londra'ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp fotoğraf verirken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliğinde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ve CEO'larıyla toplantı yaptı. Ama o toplantılarda 'emredersiniz, siz bilirsiniz, ne isterseniz vereceğiz' demedik. Ne dedik biliyor musunuz? 'Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletini arkasına almış olarak burada, yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile işbirliği yapın diye geldik' dedik."

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun kendisine sosyal medyadan verdiği cevaba karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musunuz? 'Bizim çok ünlü, uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar.' Bu adama millet bakar millet. Senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır olda duran, onlara 'Ne istiyorsan yapacağım' diyenlerden değil 'Bu millet ne isterse onu yapar' diyen birisi olduğumuz için bizi seviyor. Sen kimsin? Bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıbleteyni Kudüs. Bu Hazine ve Maliye Bakanı'nın baktığı yer, dünyanın merkezi olan İstanbul'dan Mekke'ye, Kudüs'e, Arakan'a, Suriye'deki kardeşlerine bakan, Suriye'deki kardeşleri kardeş bilen, Türkiye'deki tüm vatandaşlarını eşit gören, hayatı boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını hor göreceksin. Hadi oradan hadi. Sizin iplerinizin kimde olduğu belli. Siz zaferi başkalarının sizin başınızı okşamasıyla görürsünüz, siz gücü onlara dönerek hissedersiniz, siz onlara baktığınız zaman kendinizi ezik görürsünüz."

- "Hep beraber Türkiye'yiz diyoruz"

Türkiye'nin yaptığı projeleri anlatan Nebati, "Birazcık cesaretin varsa, bu ülkeye güveniyorsan, inanıyorsan, Sarayburnu'ndaki gemiye şöyle bir git de gör bakalım. Utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını İngiliz pasaportu bir adamla eşleştiriyor. Öyle ki o toplantıya bile davet edebilecek gücü bulamıyor çünkü efendileri ona diyor ki 'Biz Amerika'da oturur video konferansla sana emirlerimizi, talimatlarımızı veririz.' Biz ne diyoruz, tek vatan, bayrak, devlet, millet ve iyiyiz, diriyiz, biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz. Hale bak ya. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun." diye konuştu.

- "Bunların hayatı ötekileştirmeyle geçer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol arkadaşı olduğunu ve bu gururun kendilerine yeteceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Bunların hayatı ötekileştirmeyle, fırsat bulduklarında başörtüsüyle uğraşmaktan geçer. Bakın, cami açılışına gitmeye başlamışlar. Siz değil miydiniz 'Ayasofya'yı açtırmayacağız', 'Taksim'de cami yaptırmayacağız' diyen. Dürüst olun, dürüst. Camiye gitmeyi bilmiyorsan, 'gitmeyi bilmiyorum' desene ya da caminin adabına uy. Adabı ne demektir biliyor musun? Sadece ve sadece Allah'ın önünde secde etmektir. Birilerine karşı hazır olda durmak değil. Onun için uğraşma. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Biz sırtımızı bu millete dayadık."

Nebati, Erdoğan'ın 14 Mayıs akşamında AK Parti Genel Merkezi'nde zafer konuşması yapacağını belirterek, seçim gününe kadar çalışacaklarını, terleyeceklerini ve koşturacaklarını anlattı.

AK Parti Mersin Milletvekili adaylarının konuşmasının ardından Bakan Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un da bulunduğu konvoyla ilçe turu yaptı.