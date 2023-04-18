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THY'ye ait kargo uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a geri döndü

Turkish Cargo'nun TK6201 sefer sayılı Airbus A330 tipi kargo uçağında kalkıştan bir süre sonra arıza meydana geldi. Yaşanan arızanın ardından uçak İstanbul'a geri döndü ve İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 20:47, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 20:47
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THY'ye ait kargo uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a geri döndü

Hollanda'nın Maastricht kentine kargo taşımak üzere İstanbul Havalimanından 17.40'da havalanan TK6201 sefer sayılı TC-JDO kuyruk tescilli Airbus A330 tipi kargo uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra arızalandı. Durumu kuleye bildiren uçağın kaptan pilotu İstanbul'a geri dönüş kararı aldı. Bulgaristan hava sahası üzerinden dönen uçak İlk denemede pisti pas geçti. İkinci denemede inişini sorunsuz gerçekleştiren uçak Turkish tekniğe çekilirken seferin iptal edildiği öğrenildi.

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