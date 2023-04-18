Erdoğan: Gençleri anlamak onların geleceklerine yatırım yaparak olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Durmadan dinlenmeden evlerine kavuşmaları için çalışıyoruz. El ve gönül birliğiyle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Siz gençlerimizin dayanışma ruhuyla hareket ettiğini görüyorum. Gece gündüz koşturan gençliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum.

Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin törenine katıldık. İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkı sağlayacak. Ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşumuna destek olacak. Mimarisi, çevre dostu, altyapı ve üstyapısıyla dikkatleri toplayan bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Emaneti bizden devraldığınızda bizleri hayırla anarak dua edeceğinizi umuyorum.

Şu anda TCG Anadolu'yu benim vatandaşım kuyruğa girip geziyor. Türkiye'de böyle bir esere savunma sanayiinde sahip oluyoruz. Bunun personel sayısı 1350, belki de artacak. Birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Bayramdan sonra da bir süre daha ziyarete açık kalacak.

Sevgili gençler göreve geldiğimizde bizim savunma sanayimiz yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80 oldu. Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. Öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyorlar.

Gemlik'teki fabrikanın yanına lityum pillerinin üretimi için tahsis edeceğiz. İşte o zaman Togg'un menzil alanı artacak. İstasyonlar zamanla artıyor. Türkiye genelinde daha fazla görüyoruz. Togg'da kalite acayip. En ufak bir motor sesi dahi duymuyorsunuz. Togg ile yarının teknolojisinde hakettiğimiz yeri alacağız. Bu projelerin her biri ülkemizi yüksek teknolojiye dayalı işlerde öne geçirecek adımlardır.

Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında raks ederek değil onların geleceklerine yatırım yaparak olur. Gençlere güvenmek, onları siyasi malzeme olarak kullanarak değil, onlara siyasette sorumluluk vererek olur. Biz her zaman bunu yaptık. 18-30 yaş arası gençlere geniş yer verdik. Biz gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Sizlerin zamanının misafiri olduğumuzun bilinciyle sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 gigabayt ve bir defaya mahsus olarak bilgisayar ve cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti getireceğiz. Genç girişimcilere faizsiz kredi desteği sunacağız. Yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışı gönderimlerini artıracağız. Mesleki veri tabanı kurarak iş dünyasıyla onları buluşturacağız. Gençlerimizin dünya gençleriyle buluşmasını sağlayacak programların sayısını artıracağız. Bu sene 407 binden fazla gencimizin başvurduğu staj imkanı sayısını artıracağız. Bunların dışında birçok projeyle sizlere aşkla hizmet edeceğiz.

14 Mayıs'ta sizlerden geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. 14 Mayıs'ta sizlerden sandıkları patlatmanızı istiyorum. Ben gençlerimize güveniyorum. 14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına inanıyorum.