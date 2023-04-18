MİR İDA'dan ilk torpido atışı

Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erecek
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erecek
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 141
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 141
Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bu Bebecan, ekonomiden falan anlamaz
Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bu Bebecan, ekonomiden falan anlamaz
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Teknoloji

MİR İDA'dan ilk torpido atışı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'de ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 22:52, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 23:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı yapıldı.

İnsansız su altı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor

MİR İDA, ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken; istihbarat/gözetleme/keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA'larla ve insansız su altı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor.

Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA'larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber