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Hatay Valiliği: Konteyner kentler 'hak sahipliği esasına göre' kullanıma sunuluyor

Hatay Valiliği, sosyal medya hesaplarında konteyner kentlere yönelik çıkan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 23:09, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 23:12
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Hatay Valiliği: Konteyner kentler 'hak sahipliği esasına göre' kullanıma sunuluyor

Açıklamada, deprem sonrası Hatay'da olağanüstü gayretlerle oluşturulan konteyner kentlerin Hataylı ve ilde yaşayan depremzede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına "hak sahipliği esasına göre" kullanımına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Depremzedelerimizin her türlü ihtiyacını karşıladığı için yalan ve iftira ile hedef alınan kampımız; tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 1715 depremzedemize ev sahipliği yapmaktadır. Aksi yönde yapılan ve tek amacı vatandaşlarımızın huzuruna ve güvenine darbe vurmak olan bu korsan yayınlara itibar edilmemesi, huzur ve güven düşmanlarına en büyük cevap olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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