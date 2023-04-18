Lise öğrencileri hem alın terinin ekmeğini yiyor hem de bilinçleniyor

Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erecek
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erecek
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 141
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 141
Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bu Bebecan, ekonomiden falan anlamaz
Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bu Bebecan, ekonomiden falan anlamaz
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
'7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetir?'
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Depremden etkilenen öğrenci ve öğretim elemanlarına internet desteği
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Bakan Soylu: Türkiye'de terörist sayısı 86'ya düştü
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Erdoğan: İstanbul yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı yola çıktı
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Lise öğrencileri hem alın terinin ekmeğini yiyor hem de bilinçleniyor

Kocaeli'de öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde sebze ve meyve üretiyor. Toprakla uğraşmaya başladıklarından itibaren şuurlandıklarını söyleyen öğrenciler, israftan kaçınıyor, canlıları keşfediyor ve bitkiler hakkında bilgileniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2023 23:56, Son Güncelleme : 18 Nisan 2023 23:57
Yazdır
Lise öğrencileri hem alın terinin ekmeğini yiyor hem de bilinçleniyor

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nin idare ve öğretmenleri yaptıkları projeyle öğrencilere tarım ve üretimin önemini gösteriyor. Öğrencilerin toprakla iç içe olmasını sağlamak ve toprağın işlemesini öğretmek maksadıyla hayata geçirilen projede, okul bahçesi her sınıf için küçük adacıklara ayrıldı. Toprakla buluşan öğrenciler burada kendi meyve ve sebzelerini üretiyor. Öğrenciler toprakla uğraşırken yeni canlılar keşfediyor ve bitkiler hakkında bilgileniyor.

"Çocuklarımıza toprağı işlemeyi, tüketmeden önce üretmeyi öğretmemiz gerekiyor"
Toprağın bereket olduğunu söyleyen Okul Müdürü Mesut Tekin, "Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Toprak işlenirse bereketlenir. Aşık Veysel'in dediği gibi, 'Benim sadık yarim kara topraktır.' Öğrencilerimiz 21. yüzyıl teknoloji devrinde topraktan kopmamalılar. Çocukların tırnaklarının dibi toprak olmalı, böylece toprağı işlemeyi öğrenmeliler. Üzülerek söylüyoruz 20-30 yıldır sadece tüketen toplum haline geldik. Sosyolojik olarak da böyle bir yapı var. Sadece bizim ülkemizde değil her yerde öyle. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Çocuklarımıza toprağı işlemeyi, tüketmeden önce üretmeyi öğretmemiz gerekiyor. Daha önce çalıştığım okulda da aynı şeyi yapıyordum. Şu anki okulda biraz daha profesyonel hale getirdik" diye konuştu.

"Hayatı, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz"
Her sınıf için bahçede küçük bir adacık yaptıklarını söyleyen Tekin, "Öğrenciler sınıf öğretmenleriyle beraber sebze, meyve, çiçek dikiyorlar. Öğrencilerimizin sofralarına gelen sebze ve meyvenin ne kadar büyük bir zahmetle üretildiğini öğrenmelerini istiyoruz. Teşbihte hata olmazsa öğrencilerimize aç kalmamayı öğretiyoruz. Okulun sadece a, b, c, d, e şıklarından oluşan soruların yeri olmadığını öğrensinler istiyoruz. Hayatı yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Öğrenciler sınav kaygısının önüne geçmeleri için de iyi bir terapi oluyor. İnşallah bunu daha ileri boyuta taşımayı istiyoruz. Bu işin esas mutfağında da öğretmen arkadaşlarımız var. Öğrencilerimiz soğan, sarımsak, kıvırcık ekmeye başladı. Bu haftadan itibaren ekimler hızlanmaya başlayacak. Fideler çıkmaya başlayınca domates, salatalık, biber, patlıcan ekmeye de başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bahçemiz laboratuvarımız oldu"
12 sınıf öğrencisi Bahadır Başçı, "Tarım işine pek merakım yoktu ancak Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'ne başladığımdan beri tarımla içi içe oldum. Özellikle biyoloji dersi sonrasında öğretmenimizle bahçeye gelip bitkilerin nasıl olduğunu ve nasıl geliştiğini öğreniyoruz. Bahçemiz laboratuvarımız gibi bir yer oldu. 2 senedir sebze ve meyve ekiyoruz. Toprağı nasıl işlendiğini bilmiyordum, küreği bile adam akıllı tutmamıştım ancak burada eğitim ve öğretimin yanında tarımla ilgili eğitim aldım" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Türkiye'nin arkasında üretim ve tarımın olduğunun bilincine vardık"
Projenin kendisine önemli bilgiler kattığını söyleyen Barış Gülbaba, "Sürdürülebilir bir gelecek için insanlığın doğa içerisindeki yerini anladık. Güçlü bir Türkiye'nin arkasında üretim ve tarımın olduğunun bilincine vardık. Bamya, patlıcan, domates biber ve salatalık ektik" şeklinde konuştu.

"Neler yediğimizi görmek ve kendimiz yetiştirmek çok önemli"
Doğayla içi içe olduğunu söyleyen Azra Onal, "Projeyi ilk duyduğumda çok sevindim çünkü toprağın iyileştirici gücüne çok inanıyorum. Soframıza gelen ürünlerin nerden geldiğini, neler yediğimizi görmek ve kendimiz yetiştirmek çok önemli. Marul, soğan, sarımsak ektik. Geçen sene çiçek ektik. Bu sene de lale ekme projemiz olacak" dedi.

"Saatlerce çapa yapıyoruz"
Üretim yaptıkça ve emek harcadıkça israftan kaçındığını söyleyen Mehmet Berk Erenlerçayı, "Çalışıp, çabalayıp emek harcadığımız için israfa karşı önlemler alıyoruz. Çünkü zorlanıyoruz ve değerini biliyoruz. Saatlerce çapa yapıyoruz, suluyoruz. Bu sayede 400'e yakın öğrenci israfa karşı şuurlanmış oluyorlar. Kendi açımdan da toprakla temas edince stres açısından beni rahatlattı" diye konuştu.

"Öğrenciler toprakla uğraşırken okula ait olduğunu hissediyor"
Projenin öğrencilere iyi geldiğine dikkat çeken matematik öğretmeni Erdoğan Baygeldi, "İlerde matematik öğrenme ile tarla projesini birleştirmek istiyorum. Öğrenciler toprakla uğraşırken okula ait olduğunu hissediyor. 20 yıllık tecrübemle sevgi olmadan matematik öğrenilmeyeceğini düşünüyorum. Ait oldukça kulüp faaliyetleri ve tarım projesiyle öğrencilerin daha aktif olduklarını düşünüyorum. Çünkü okul ve öğretmenlerle bağ kuruluyor" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber