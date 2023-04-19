İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

İsviçre basınında yer alan habere göre, Zürih'teki Koller Müzayede Evi tarafından Avrupa'da ilk kez T-Rex cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti, 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

11,6 metre uzunluğunda ve 3,9 metre yüksekliğindeki iskelet, "en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri" olarak tanımlanıyor.

Koller Müzayede Evi Sözcüsü, ismi açıklanmayan Avrupalı bir özel koleksiyoncu tarafından satın alınan iskeletin Avrupa'da kalacağını belirtti.

293 ayrı kemikten oluşan "293 Trinity" isimli iskelet, 2008 ve 2013 yılları arasında ABD'nin Montana ve Wyoming'deki kazı alanlarında bulunan üç farklı T-Rex cinsi dinozorun kalıntılarından birleştirilerek oluşturuldu.

Müzayedeye çıkarılan dinozor iskeletlerinin birçoğu kısmen kalıplardan oluşurken, 293 Trinity'nin yarısından fazlasının gerçek kemik olduğu aktarıldı.