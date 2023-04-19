'Kızılay Başkanı'nın görevde kalmasından şahsen rahatsızım'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın yardım derneğine çadır ve konserve satması tepki toplamıştı. TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Bakan Varank, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevine devam etmesinin kendisini kişisel olarak rahatsız ettiğini dile getirdi.

"SÜREÇLERİ DOĞRU YÖNETEMEDİ"

İşte Bakan Varank'ın o açıklamaları:

"Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Ama biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin bir genel kurulu var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler uygulanacağı da zaten mevzuatta belli. Dolayısıyla Kızılay Başkanı şu anda görevine devam ediyor. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım.

"SİYASET BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

"Kamuoyunda şöyle bir algı var 'Niye görevden alınmıyor?' Bu resmi bir makam değil yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil. Bir spor kulübü dernek statüsünde ise bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı genel kurulları verir. Orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir.

Ben bu süreci yönetmesinden rahatsızım. En başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu

."

Meclis Başkanı Şentop'tan Kızılay Başkanı çıkışı: Orada durmamalı

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kurumun itibarını korumak için koltuğu bırakması gerektiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TV100'de katıldığı programda, Kınık'ın görevde kalmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Habertürk yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kurumun itibarını korumak için koltuğu bırakması gerektiğini söyledi.

Şentop, "Kızılay" ve "satmak" kelimelerinin bir arada anılmaması gerektiğini savundu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Kızılay'ın itibarına zarar veriyorsa Kınık orada durmamalı" mı diyorsunuz sorusuna "Evet" yanıtı verdi.