Kırmızı et fiyatında sular durulmuyor!
Kırmızı et fiyatında sular durulmuyor!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Günde 13'den Başlayan Fiyatlarla Kaskonu Yaptır!
Sponsorlu İçerik
6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda!
6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda!
Kararsızların oranı halen yüzde 15'ler civarında
Kararsızların oranı halen yüzde 15'ler civarında
'Kızılay Başkanı'nın görevde kalmasından şahsen rahatsızım'
'Kızılay Başkanı'nın görevde kalmasından şahsen rahatsızım'
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor
Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erecek
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma sona erecek
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 141
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 141
Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bu Bebecan, ekonomiden falan anlamaz
Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bu Bebecan, ekonomiden falan anlamaz
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Bakan Dönmez: Türkiye de artık nadir toprak elementi üreten ülke
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki 'narkoz vurgunu' iddiasına soruşturma
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
'Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız'
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki 'kale'sine girdi
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Tarım Kredi Marketlerindeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.248 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'i çocuk
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar vb..
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
'Enkaz kaldırma 6 yıl sürer' deniyordu 2,5 ayda bitiyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Alternatif araçlara yönelen yatırımcı emlaktan çıkıyor
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Sandık güvenliği üst safhada: 601 bin personel görev yapacak
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta: 2023'ün en önemli seçimi
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
'Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz'
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Kızılay Başkanı'nın görevde kalmasından şahsen rahatsızım'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevine devam etmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Bakan Varank konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 19 Nisan 2023 07:49, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 09:16
Yazdır
'Kızılay Başkanı'nın görevde kalmasından şahsen rahatsızım'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın yardım derneğine çadır ve konserve satması tepki toplamıştı. TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Bakan Varank, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevine devam etmesinin kendisini kişisel olarak rahatsız ettiğini dile getirdi.

"SÜREÇLERİ DOĞRU YÖNETEMEDİ"

İşte Bakan Varank'ın o açıklamaları:

"Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Ama biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin bir genel kurulu var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler uygulanacağı da zaten mevzuatta belli. Dolayısıyla Kızılay Başkanı şu anda görevine devam ediyor. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım.

"SİYASET BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

"Kamuoyunda şöyle bir algı var 'Niye görevden alınmıyor?' Bu resmi bir makam değil yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil. Bir spor kulübü dernek statüsünde ise bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı genel kurulları verir. Orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir.

Ben bu süreci yönetmesinden rahatsızım. En başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu

."

Meclis Başkanı Şentop'tan Kızılay Başkanı çıkışı: Orada durmamalı

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kurumun itibarını korumak için koltuğu bırakması gerektiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TV100'de katıldığı programda, Kınık'ın görevde kalmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Habertürk yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kurumun itibarını korumak için koltuğu bırakması gerektiğini söyledi.

Şentop, "Kızılay" ve "satmak" kelimelerinin bir arada anılmaması gerektiğini savundu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Kızılay'ın itibarına zarar veriyorsa Kınık orada durmamalı" mı diyorsunuz sorusuna "Evet" yanıtı verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber