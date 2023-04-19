Gıdaya zehir doğrama organizasyonu

Gıda fiyatları pandemi ve ardından çıkan Rusya-Ukrayna savaşıyla artarken, tahıl koridoruyla dünyada gıda fiyatlarının artışı durduruldu ama ülkemizde 'gıda teröristleri' hiç boş durmuyor.

Bazen patates soğan, bazen et, sebze ve meyvedeki aracı rollerini kullanarak fiyatları aşırı şişiriyorlar. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde ise soğan ile başlayan negatif propaganda, et ve buğday ile devam ediyor.

Üreticiden 2-3 liraya çıkan soğan, aracılar sayesinde tezgahta 30 lirayı bulurken, tonlarca soğan yol kenarlarına döküldü.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-