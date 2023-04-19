DSP lideri Aksakal: Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi

Cumhur İttifakı ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Deniz Gezmiş'ler bugün olsaydı, Erdoğan'a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" dedi. Önder Aksakal, geçtiğimiz günlerde de toplu temel atma töreninde "14 Mayıs'ta ülkeyi küffara teslim etmeyeceğiz" çıkışıyla gündem olmuştu.

Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu

Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Deniz Gezmiş'ler de tam bağımsızlık için mücadele etti. Onlar bugün olsaydı, Erdoğan'a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu. İnsanlar ölüyor ama fikirler ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.