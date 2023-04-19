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Bayram öncesi karayollarında durum nedir?

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 08:43, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 09:00
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Bayram öncesi karayollarında durum nedir?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

TİS Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları 2-4. kilometrelerindeki Özerli Viyadüğü'nde genleşme derzi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresindeki Mudurnu Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. ve Muğla-Kale yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolu, 50-55. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizlik çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerindeki kanalizasyon altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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