EYT'li ilk maaşıyla baklava mı alacak, yatırım mı yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşınca birçok kişi bu düzenlemeden yararlanarak emekli oldu ve tazminatlarını almaya hak kazandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı bir açıklamada 2 milyon kadar EYT düzenlemesini bekleyen kişi olduğunu duyurmuştu. Mart ayı sonu itibarıyla EYT düzenlemesi için başvuran sayısı 1,5 milyonu aştı. Bunun yanında bazı EYT'lilerin de ilk maaşları yatmaya başladı. EYT düzenlemesinden yararlanıp maaşlarını ve tazminatlarını alanlar yatırımlarını yapmaya başladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre, Borsa İstanbul'da paydaş sayısı bir haftada 600 bin artarak 4 buçuk milyona ulaştı. Ancak her EYT'li parasını borsaya yatırmıyor. Farklı yatırım enstrümanlarına yatıran da var, çocuklarına ya da kendisine harcayan da... Peki EYT'liler paralarını nasıl harcıyor, ilk maaşıyla ne yapıyor?

'TATİLE ÇIKACAĞIM'

İzmir'de yaşayan Cüneyt Altar 45 yaşında ve ağır lojistik uzmanı. "EYT ile yatırılan paranın bir kısmını altına yatırdım, bir kısmını da zor günler için ayırdım" diyen Altar "Yaşadığımız deprem felaketinden sonra zor günler için hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum" diye belirtiyor. Altar, bağlanan EYT maaşıyla da kızının eğitim masraflarını karşılayacağını dile getiriyor.

Bir ulaştırma firmasında çalışan 46 yaşındaki Ayhan İnce ise, EYT tazminatıyla iyi bir tatil yapmayı planladığını söylüyor. Çalışmaya devam edeceğini söyleyen İnce "Borca girersek bitmez, o yüzden gezmeyi planlıyorum" diyor ve EYT maaşıyla da sürekli gezilere katılacağını söylüyor. Aynı firmada sorumlu olarak çalışan 44 yaşındaki Suat Al ise prim gününü doldurduğunu ancak emekli olmasına daha bir sene olduğunu belirtiyor. Al, EYT tazminatı ile birikmişlerini birleştirip bir otomobil almayı düşündüğünü söylüyor.

'KIZIMA OYUN KONSOLU ALACAĞIM'

50 yaşında İstanbul'da aşçılık yapan H.G., EYT tazminatını henüz almadığını ve aldığında da harcamayı düşündüğünü söylüyor. H.G., "İlk maaşımla ailemi Boğaz'da yemeğe çıkartacağım. Ailemde herkesin istediği bazı şeyler var. Örneğin küçük kızıma oyun konsolu alacağım" diyor. Yakın zamanda ortanca kızının da düğünü olduğunu, onun da evine hediyeler almayı planladığını dile getiren H.G., "Yatırım planım yok, emekli maaşımı bir süre sonra arabamın taksitlerine bağlamayı düşünüyorum" diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Gürkan Ilgaz da 44 yaşında İstanbul'da özel bir kurumda idari personel olarak çalışıyor. EYT emekli maaşıyla parasını borsaya yatırdığını söyleyen Ilgaz, "Bu ara borsada halka arzlar çok oldu o yüzden EYT maaşımı değerlendirmek için borsaya koştum" diyor. Tazminatını da kur korumalı mevduata yatırarak değerlendireceğini söyleyen Ilgaz, sözlerini "Borcum yok, o yüzden paramı yatırımda kullanıyorum" diye sonlandırıyor.

'ARKADAŞLARIMA TATLI ISMARLAYACAĞIM'

Tasarımcı E.T. de ilk maaşını alınca adetten arkadaşlarına tatlı ısmarlayacağını belirtiyor. Parasının bir kısmıyla birikim yapmayı düşündüğünü söyleyen E.T., diğer kısmıyla da yeni yerler görmek amacıyla seyahat etmeyi düşündüğünü aktarıyor.

Elektrik teknikeri V.D. ise 46 yaşında. V.D. çok uzun süreli çalışmadığı için çok büyük bir tazminat almadığını söylüyor. Çalışmaya devam edeceğini belirten V.D., konut kredisine başvuracağını ve EYT maaşı ile evin kredisini ödemeyi planladığını söylüyor.

6 Soru 6 Cevap: EYT'li şirketten nasıl ayrılabiliyor?

Ekonomi

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Tuba Taşkıran da özel bir okulda öğretmenlik yapıyor. Taşkıran, EYT tazminatıyla altın ve dolar aldığını, kalan parasıyla da borsaya yatırım yaptığını söylüyor. "Maaşla da 3 ay daha yatırım yapacağım" diyen Taşkıran, 3 ay sonra öğretmenlik yapmayı bırakacağını ve artık çalışmayacağını sözlerine ekliyor.

İstanbul'da yaşayan eğitimci Gülin Paker ise, EYT tazminatıyla dolar ve altın aldığını kaydediyor. Paker. "Tazminatın bir kısmıyla da ihtiyaçlarımı aldım" diyor. Cumartesi günü ilk maaşının yattığını ifade eden Paker, yakında işi bırakıp emeklilik maaşı ile geçineceğini belirtiyor.

Eren Sakarya - Sibel Gülersöyler/ HaberGlobal